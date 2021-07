De Zerbi: «Mi piace essere libero. Verratti è uno dei miei preferiti» (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto De Zerbi a cuore aperto: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante del Sassuolo, ora sulla panchina dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport. DIVERTIMENTO – «Non voglio fare questo lavoro se non mi diverto. Cercavo quella sensazione quando ero un giocatore, ed è lo stesso ora che sono un allenatore. Quando si tratta di calcio, metto sempre al primo posto questa nozione di piacere. Ha giocato un ruolo enorme. In campo cercavo il piacere di giocare. Per divertirmi, avevo bisogno di avere la palla tra i piedi. Se la squadra ce l’ha, o me. Questo è quello che sto cercando di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto Dea cuore aperto: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante del Sassuolo, ora sulla panchina dello Shakhtar Donetsk Roberto Deha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport. DIVERTIMENTO – «Non voglio fare questo lavoro se non mi diverto. Cercavo quella sensazione quando ero un giocatore, ed è lo stesso ora che sono un allenatore. Quando si tratta di calcio, metto sempre al primo posto questa nozione dire. Ha giocato un ruolo enorme. In campo cercavo ilre di giocare. Per divertirmi, avevo bisogno di avere la palla tra i piedi. Se la squadra ce l’ha, o me. Questo è quello che sto cercando di ...

