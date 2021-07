Ddl Zan, Lucio Manan mette in guardia sui pericoli che questa legge potrebbe comportare sui luoghi di lavoro (Di giovedì 1 luglio 2021) Il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus sul ddl Zan “mette a rischio la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà d’iniziativa economica privata” Secondo quanto afferama il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus, Jacopo Coghe il ddl Zan “mette a rischio la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà d’iniziativa economica privata”. Tali dichiarazioni sono rimarcate dal Report sulle violazioni delle libertà fondamentali causate dalle leggi sull’omotransfobia: un lavoro che ripercorre le esperienze all’estero in cui provvedimenti simili al ddl Zan ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus sul ddl Zan “a rischio la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà d’iniziativa economica privata” Secondo quanto afferama il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus, Jacopo Coghe il ddl Zan “a rischio la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà d’iniziativa economica privata”. Tali dichiarazioni sono rimarcate dal Report sulle violazioni delle libertà fondamentali causate dalle leggi sull’omotransfobia: unche ripercorre le esperienze all’estero in cui provvedimenti simili al ddl Zan ...

LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - LegaSalvini : ++ PAROLE STRAORDINARIE DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI SUL DDL ZAN ++ - HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - Rossana44792035 : RT @ConteZero76: Poi vai a controllare e scopri che Italia Viva chiede che il DDL Zan si voti in modo palese, così ognuno si prende le sue… - danielamaffeo : RT @LegaSalvini: ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN -