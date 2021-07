Cina, Xi: "Non permetteremo intimidazioni o abusi da forze straniere" (Di giovedì 1 luglio 2021) "L'epoca in cui la Cina poteva essere intimidita o vittima di abusi è finita per sempre". E' quanto ha detto Xi Jinping nel discorso pronunciato oggi a piazza Tiananmen per il centenario della fondazione del Partito comunista cinese, sottolineando che il popolo cinese "non permetterà mai che forze straniere lo intimidiscano, lo opprimano o lo sottomettano". Nel suo discorso, pronunciato di fronte a circa 70mila persone riunite nella piazza, Xi ha celebrato il fatto che la Cina abbia costruito una "società moderatamente prospera in tutti i suoi aspetti", centrando così "il primo obiettivo" del partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) "L'epoca in cui lapoteva essere intimidita o vittima diè finita per sempre". E' quanto ha detto Xi Jinping nel discorso pronunciato oggi a piazza Tiananmen per il centenario della fondazione del Partito comunista cinese, sottolineando che il popolo cinese "non permetterà mai chelo intimidiscano, lo opprimano o lo sottomettano". Nel suo discorso, pronunciato di fronte a circa 70mila persone riunite nella piazza, Xi ha celebrato il fatto che laabbia costruito una "società moderatamente prospera in tutti i suoi aspetti", centrando così "il primo obiettivo" del partito ...

