Chiellini svincolato: è scaduto il suo contratto con la Juventus (Di giovedì 1 luglio 2021) Giorgio Chiellini, scaduto il contratto con la Juventus, il capitano della nazionale italiana era in bianconero dal 2005. Dallo scandalo calciopoli a Euro 2020. Roberto Mancini in vista della sfida Italia-Belgio recupera Giorgio Chiellini . Il quarto di finale di Euro 2020 che vedrà gli azzurri impegnati all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Belgio di Mertens e Lukaku. Per Chiellini, in caso di impiego, si tratterebbe della prima partita da “svincolato”: da oggi, il difensore pisano nato nel 1984 è ufficialmente un calciatore senza squadra dopo la scadenza ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) Giorgioilcon la, il capitano della nazionale italiana era in bianconero dal 2005. Dallo scandalo calciopoli a Euro 2020. Roberto Mancini in vista della sfida Italia-Belgio recupera Giorgio. Il quarto di finale di Euro 2020 che vedrà gli azzurri impegnati all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Belgio di Mertens e Lukaku. Per, in caso di impiego, si tratterebbe della prima partita da “”: da oggi, il difensore pisano nato nel 1984 è ufficialmente un calciatore senza squadra dopo la scadenza ...

Advertising

marcoconterio : ???? #Chiellini: 'Io svincolato di lusso come #Messi da oggi? Non solo: siamo anche entrambi mancini!'. E sulle condi… - cheobravo : RT @GoalItalia: Il capitano dell'Italia affronterà il Belgio da svincolato ???? ?? Salvo sorprese, però, il futuro di Giorgio Chiellini sarà… - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: Il capitano dell'Italia affronterà il Belgio da svincolato ???? ?? Salvo sorprese, però, il futuro di Giorgio Chiellini sarà… - GoalItalia : Il capitano dell'Italia affronterà il Belgio da svincolato ???? ?? Salvo sorprese, però, il futuro di Giorgio Chielli… - AdriJuve64 : Verso Italia-Belgio, Chiellini: 'Io svincolato come Messi? Si, ma..' Man... -