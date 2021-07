Cesano Maderno | tetto di un magazzino in fiamme | intervento dei Vigili del Fuoco

(Di giovedì 1 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di ieri, mercoledì 30 giugno, alle ore 13.45, idelsono intervenuti nel Comune di, in Via Beccaria 15. Ad aver presoè stata la copertura di un locale adibito a garage e. Fortunatamente non si segnalano feriti. Per domare l’incendio sono giunti sul posto le autopompe tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Ultime Notizie dalla rete : Cesano Maderno

Il Cittadino di Monza e Brianza

Sono durante oltre due ore le operazioni dei Vigili del fuoco per domare l'incendio divampato ieri, mercoledì 30 giugno, a. Alle ore 13.45, in via Beccaria, un locale adibito a garage e magazzino è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente non si registra alcun ferito. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...Sono stati impegnati due ore, mercoledì 30 giugno, a partire dalle 13.45 i vigili del fuoco del Comando provinciale, a, per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un locale adibito a garage e magazzino. Nessuno è rimasto ferito. Le squadre sono intervenute con più mezzi: autopompe da Monza ...Alle ore 13.45, in via Beccaria, un locale adibito a garage e magazzino è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente non si registra alcun ferito.Due ore di intervento per domare le fiamme che ieri a Cesano hanno avvolto la copertura di un locale adibito a garage e magazzino.