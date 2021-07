**Calcio: Lega Serie A, prima di far partire campionato serve incontro con Draghi** (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - "Le Società di Serie A, riunitesi oggi in Assemblea, lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l'assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive. Per far partire il prossimo campionato, e non disattendere il desiderio di 38 milioni di appassionati, i Club di A, all'unanimità, richiedono con la massima urgenza un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali". Così la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - "Le Società diA, riunitesi oggi in Assemblea, lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l'assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive. Per faril prossimo, e non disattendere il desiderio di 38 milioni di appassionati, i Club di A, all'unanimità, richiedono con la massima urgenza uncon il Presidente del Consiglio Mario Draghi, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali". Così la ...

