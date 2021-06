Variante Delta, Pregliasco: “Noi come il Regno Unito in 2-3 mesi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervistato ai microfoni di Radio Cusano Campus, il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato della Variante Delta e di quello che potrebbe succedere in Italia La Variante Delta del Covid è in rapida espansione. Al momento, il paese maggiormente colpito è senza dubbio il Regno Unito, con una crescita esponenziale dei casi giornalieri. In Italia e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervistato ai microfoni di Radio Cusano Campus, il virologo Fabrizioha parlato dellae di quello che potrebbe succedere in Italia Ladel Covid è in rapida espansione. Al momento, il paese maggiormente colpito è senza dubbio il, con una crescita esponenziale dei casi giornalieri. In Italia e L'articolo proviene da Inews.it.

