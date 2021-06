Troppo caldo | decine di morti | è una vera e propria strage

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilafoso sta facendo i primi danni. Le temperature record stanno causando purtantissimi, soprattutto tra gli anziani.record (AdobeStock)Da diversi anni siamo abituati a sentirci dire ad ogni estate che è la più calda di sempre. Questa volta però sembra che abbiamomente toccato il limite. In queste ore a Vancouver, in Canada, sonole chiamate per morte improvvisa di alcune persone. Il motivo? Ilrecord. In Canada infatti si stanno toccando punte di 50°, numeri impressionanti e mai visti. Tanti deceduti erano ...