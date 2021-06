Torvaianica: ecco cosa sorgerà al posto dell’Ecomostro se il Comune vincerà l’asta, oggi intanto via libera in Consiglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Torvaianica, via libera alla partecipazione all’asta dell’Ecomostro di piazza Ungheria. Approvato in Consiglio comunale e, successivamente in Giunta, l’atto di indirizzo che consentirà al Comune di Pomezia di partecipare all’asta per la vendita dell’Ecomostro di piazza Ungheria, conosciuto come “ex Biagio”, il prossimo 7 luglio. Con questa mossa il Comune ha messo le basi per la risoluzione definitiva del problema: se l’Ente si aggiudicherà l’asta avrà a disposizione il bene – l’intenzione è di abbatterlo – mentre se ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021), viaalla partecipazione aldi piazza Ungheria. Approvato incomunale e, successivamente in Giunta, l’atto di indirizzo che consentirà aldi Pomezia di partecipare alper la venditadi piazza Ungheria, conosciuto come “ex Biagio”, il prossimo 7 luglio. Con questa mossa ilha messo le basi per la risoluzione definitiva del problema: se l’Ente si aggiudicheràavrà a disposizione il bene – l’intenzione è di abbatterlo – mentre se ...

