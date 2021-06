Sonego-Galan, Wimbledon 2021: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lorenzo Sonego affronterà Daniel Elahi Galan Riveros al secondo turno di Wimbledon 2021. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul portoghese Sousa all’esordio e giovedì 1° luglio tornerà in campo sull’erba londinese per fronteggiare il colombiano. Il piemontese partirà con tutti i favori del pronostico e punta dritto al terzo turno dello Slam in terra britannica. Il numero 27 del ranking ATP partirà con tutti i favori del pronostico contro il sudamericano, si punta a un comodo successo per proseguire la propria avventura in questo torneo e sfruttare anche un tabellone sulla carta favorevole. L’azzurro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lorenzoaffronterà Daniel ElahiRiveros al secondo turno di. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul portoghese Sousa all’esordio e giovedì 1° luglio tornerà in campo sull’erba londinese per fronteggiare il colombiano. Il piemontese partirà con tutti i favori del pronostico e punta dritto al terzo turno dello Slam in terra britannica. Il numero 27 del ranking ATP partirà con tutti i favori del pronostico contro il sudamericano, si punta a un comodo successo per proseguire la propria avventura in questo torneo e sfruttare anche un tabellone sulla carta favorevole. L’azzurro ...

Advertising

Purga89307134 : RT @SuperTennisTv: ???? Lorenzo #Sonego sconfigge in 3 set Sousa 6-2 7-5 6-0 e accede per la prima volta in carriera al secondo turno del tab… - Igot7Reb : RT @WeAreTennisITA: Sonego ?? Sulla scia delle ottime prestazioni a Eastbourne, Lorenzo Sonego conquista il secondo turno a Wimbledon per la… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: Wimbledon, Sonego non pensa agli ottavi con Federer: 'Sarà già una guerra contro Galan' - Ubitennis : Wimbledon, Sonego non pensa agli ottavi con Federer: 'Sarà già una guerra contro Galan' - irejdoc1897 : RT @federtennis: ?? #Wimbledon: secondo turno per la prima volta in carriera per Lorenzo #Sonego che sconfigge Sousa in 3 set 6-2 7-5 6-0 e… -