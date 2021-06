Sondaggi Demoskopica | Comunali Roma | è sfida a due tra Michetti e Gualtieri

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella corsa a sindaco di, il candidato di centrodestra Enricosarebbe in leggero vantaggio sullonte di centrosinistra, Robertoraccoglierebbe una forbice di voti che va dal 33 al 37% mentre l’ex ministro dell’Economia otterrebbe un consenso che spazia dal 31% al 35%. Sono i dati rilevati daiDemoskopika per la trasmissione televisiva Anni 20 estate su Rai2. La rilevazione non dà adito ad interpretazioni: la partita della Capitale è una questione tra centrodestra e centrosinistra.Demoskopika: ...