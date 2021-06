Questo articolo non ha titolo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più. Da domani, primo luglio, il green pass sarà attivo in tutto il territorio dell’Unione europea e, grazie al sistema di interoperabilità, i certificati rilasciati nei diversi paesi saranno riconosciuti da tutti gli stati membri e si potrà tornare a viaggiare senza restrizioni sanitarie. In Italia il green pass può essere ottenuto già a seguito della prima dose di vaccino, ma negli ultimi giorni si è parlato di posticipare il via libera dalla seconda dose, a causa ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli articoli pubblicati oggi non avranno. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più. Da domani, primo luglio, il green pass sarà attivo in tutto il territorio dell’Unione europea e, grazie al sistema di interoperabilità, i certificati rilasciati nei diversi paesi saranno riconosciuti da tutti gli stati membri e si potrà tornare a viaggiare senza restrizioni sanitarie. In Italia il green pass può essere ottenuto già a seguito della prima dose di vaccino, ma negli ultimi giorni si è parlato di posticipare il via libera dalla seconda dose, a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo articolo Il G 20 consegna all'Italia più Usa e Africa, con Russia e Cina un passo indietro Per questo è tanto contesa, anche dai Paesi come Russia e Turchia che ambiscono a sfidare l'ordine internazionale costituito. È l'Africa la prossima grande sfida. E l'Italia, lo voglia o no, è in ...

C'è mascherina e mascherina. La strada di Fil.Va verso chiarezza e sicurezza ... opprimenti e difficilmente portabili , necessari sì a un saldatore, a un sabbiatore, o a chi lavora in una fonderia, ma non a chi deve essere protetto da un virus? È a questo punto che Fil. Va. con ...

Lovescam, la truffa sulle app di dating Lovescam è una truffa sulle app di dating: riguarda donne separate, sole, tra i 40 e i 60 anni. Come riconoscerla, cosa fare.

