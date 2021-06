Questa foto di Mike Tyson con una maglietta no-vax è falsa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 29 giugno 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una fotografia che ritrarrebbe il pugile americano Mike Tyson con indosso una maglietta che recita “Fidati di Dio, non dei vaccini”. L’immagine oggetto della nostra verifica Si tratta di un fotomontaggio utilizzato per veicolare una notizia falsa. Non è la prima volta che Tyson viene indebitamente utilizzato come strumento di propaganda. Come avevamo segnalato in un nostro articolo risalente al 2020, al pugile era stata attribuita la falsa ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 29 giugno 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare unagrafia che ritrarrebbe il pugile americanocon indosso unache recita “Fidati di Dio, non dei vaccini”. L’immagine oggetto della nostra verifica Si tratta di unmontaggio utilizzato per veicolare una notizia. Non è la prima volta cheviene indebitamente utilizzato come strumento di propaganda. Come avevamo segnalato in un nostro articolo risalente al 2020, al pugile era stata attribuita la...

