Quando Grillo ironizzava sui trans (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anni fa il leader dei 5 Stelle si guadagnava il cachet con battute dissacranti. Che oggi, con la legge Zan, non potrebbe più pronunciare. «Una volta c'erano solo i travestiti e non c'erano i transgender… un trans è una donna col belino oppure un uomo che parla tanto? Una volta c'erano i portuali che si mettevano la parrucca e i tacchi, prendevano un marinaio e… Non c'erano le escort, c'erano le bagasce». Appena quattro anni fa, Quando già i 5 stelle erano entrati in Parlamento e si preparavano ad aprirlo come una scatoletta di tonno (ma come abbiamo visto poi sono stati loro a essere aperti), Beppe Grillo diceva cose ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anni fa il leader dei 5 Stelle si guadagnava il cachet con battute dissacranti. Che oggi, con la legge Zan, non potrebbe più pronunciare. «Una volta c'erano solo i travestiti e non c'erano igender… unè una donna col belino oppure un uomo che parla tanto? Una volta c'erano i portuali che si mettevano la parrucca e i tacchi, prendevano un marinaio e… Non c'erano le escort, c'erano le bagasce». Appena quattro anni fa,già i 5 stelle erano entrati in Parlamento e si preparavano ad aprirlo come una scatoletta di tonno (ma come abbiamo visto poi sono stati loro a essere aperti), Beppediceva cose ...

davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - petergomezblog : Quando nell’estate del 2019 Grillo diceva: “Conte elevato che ha restituito all’Italia la dignità persa di fronte a… - riotta : #Conte, come a suo tempo #Bersani , ha creduto che con #Grillo si possa intavolare una trattativa politica razional… - danieledv79 : RT @GaetanoRizzo18: Finalmente si scopre chi c'era dietro Matteo Renzi quando ha mandato a casa Conte per inettitudine ssshhhh! era Beppe G… - PDUmorista : Sinceramente quando ho sentito che avevano arrestato per Frode l'uomo che faceva parlare il pupazzo, ho pensato sub… -