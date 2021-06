Ospedale Santo Spirito, sabato open night Johnson&Johnson (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – All’interno della campagna della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid, la Asl Roma 1 realizza, nel fine settimana del 3 e 4 Luglio, l’open night con vaccino monodose Janssen, presso il sito vaccinale del Presidio Ospedaliero Santo Spirito (con ingresso sul Lungotevere in Sassia, 3), dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, sino alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. La prenotazione si effettua accedendo al link dedicato https://openight.aslroma1.it fino alle ore 24.00 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – All’interno della campagna della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid, la Asl Roma 1 realizza, nel fine settimana del 3 e 4 Luglio, l’con vaccino monodose Janssen, presso il sito vaccinale del Presidio Ospedaliero(con ingresso sul Lungotevere in Sassia, 3), dalle ore 15.00 di3 luglio, sino alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. La prenotazione si effettua accedendo al link dedicato https://ight.aslroma1.it fino alle ore 24.00 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito ...

