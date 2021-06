M5s, Conte adesso vira sul suo partito Un centinaio di parlamentari pronti a seguirlo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il M5s non trova pace, la guerra interna continua senza esclusione di colpi. Beppe Grillo ha gelato tutti con le sue parole sull'ex premier Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto prendere le redini del nuovo partito: "Inadeguato, senza capacità manageriali" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il M5s non trova pace, la guerra interna continua senza esclusione di colpi. Beppe Grillo ha gelato tutti con le sue parole sull'ex premier Giuseppe, che avrebbe dovuto prendere le redini del nuovo: "Inadeguato, senza capacità manageriali" Segui su affaritaliani.it

DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - fattoquotidiano : Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capa… - Chizu641 : @robertosabatin4 @elevisconti Non era un discorso da leader.Ha parlato di 'ambiguità e carenze'del Movimento ( lui… - tiber_h : RT @Teresat73540673: Non credo che si possa più aver fiducia in Grillo, x suo figlio ha regalato al PD il m5s,altrettanto zero fiducia nel… -