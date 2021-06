Inter | porte girevoli | Handanovic punto fermo | Radu via e Sepe nel mirino

(Di mercoledì 30 giugno 2021)in casaè sicuro del posto, ma alle sue spalle cambierà qualcosa L’si trova nella situazione di avere un piccolo sovraffollamento tra i pali, anche se al momento il quadro resta limpido: Samirsarà ancora il numero uno, il capitano della squadra che tornerà a vestire la maglia con lo scudetto sul petto. Ma è chiaro che con un contratto in scadenza nel 2022 inizino a girare voci su possibili nuovi arrivi nel ruolo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Nel ritiro di Appiano Gentile Inzaghi valuterà il brasiliano Brazao ...

Advertising

interclubpavia : #InterClub La stagione 21/22 è alle porte e siamo fiduciosi di poter tornare il prima possibile alla “normale” vita… - Lorenzo__Latino : Accordo raggiunto per il rinnovo di #Kolarov con l’#inter ? •Contratto prolungato di un anno e ingaggio dimezzato,… - interclubpavia : #InterClub La stagione 21/22 è alle porte e siamo fiduciosi di poter tornare il prima possibile alla “normale” vita… - thewall2602 : @LGramellini Parla il coglione che voleva giocare juve-inter a porte aperte un anno fa - interclubpavia : #InterClub La stagione 21/22 è alle porte e siamo fiduciosi di poter tornare il prima possibile alla “normale” vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter porte

Calcio News 24

Qui dall'entourage del calciatore trapela la volontà di giocarsi le sue possibilità alla corte di Allegri, chiudendo lead una cessione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di ...Il campione dell'e la modella si sarebbero dovuti sposare il 29 maggio scorso. Avevano ... riesce a trattenere l'entusiasmo per le nozze alle. " Sei la mia vita ", scrive alla fidanzata ...L'agente dei due giocatori dell'Inter ha fatto il punto sul loro futuro dopo il faccia a faccia con i nerazzurri di ieri.L’ex presidente sudafricano è accusato di aver favorito un ampio sistema di corruzione. La magistratura si è dimostrata indipendente, ma gli eredi di Mandela faticano a riconquistare la fiducia del pa ...