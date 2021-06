Grillo licenzia Conte, ma può cadere su Rousseau (Di mercoledì 30 giugno 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-Content/uploads/2021/06/Quarta-Grillo-1.mp4 Doveva essere il salvatore della patria, l’uomo che avrebbe risollevato le sorti (e i sondaggi) del Movimento Cinque Stelle. E invece da ieri Giuseppe Conte è l’uomo senza “visione politica”, “capacità manageriali”, “esperienza di organizzazioni” né spirito “di innovazione”. Insomma: l’avvocato del popolo da futuro del M5S si ritrova bollato come zavorra di troppo, messo alla gogna come il politicante che avrebbe trasformato il grillismo “in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”. Il post con cui Beppe Grillo ieri ha posto ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 30 giugno 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-nt/uploads/2021/06/Quarta--1.mp4 Doveva essere il salvatore della patria, l’uomo che avrebbe risollevato le sorti (e i sondaggi) del Movimento Cinque Stelle. E invece da ieri Giuseppeè l’uomo senza “visione politica”, “capacità manageriali”, “esperienza di organizzazioni” né spirito “di innovazione”. Insomma: l’avvocato del popolo da futuro del M5S si ritrova bollato come zavorra di troppo, messo alla gogna come il politicante che avrebbe trasformato il grillismo “in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”. Il post con cui Beppeieri ha posto ...

