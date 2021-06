Germania | Muller e l’occasione fallita | «Quell’unico momento che non dimenticherai più…»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Thomasnon si dà pace per il clamoroso errore contro l’Inghilterra che sarebbe valso il pareggio per laThomasnon si dà pace per il clamoroso errore, a tu per tu con Pickford, contro l’Inghilterra che avrebbe regalato allail pareggio negli ottavi di Euro 2020. L’attaccante tedesco ha commentato quelsui suoi social. «Eccolo lì,che alla fine ricorderai sempre e che ti porta a non dormire la notte. Quelper il quale lavori, ti alleni e vivi. Quelin cui hai nelle ...

ROMA - Thomaschiede scusa sui social network dopo l'errore di ieri nel match di Euro2020 trae Inghilterra . Il calciatore tedesco avrebbe potuto segnare l'1 - 1 ma ha fallito una ghiotta occasione ...Dopo Mbappè, è il momento dei rimorsi anche per l'attaccante tedesco Thomas, protagonista di un clamoroso errore a tu per tu con Pickford che ha impedito alladi firmare l'1 - 1 ...Il tedesco si scusa su Instagram: "Eccolo lì, quell'unico momento che alla fine ricorderai, che ti porta a non dormire la notte" ...L'eliminazione della Germania per mano dell'Inghilterra ad Euro 2020 pesa soprattutto a Thomas Mueller, che si rammarica per il suo errore con gli inglesi in vantaggio per 1-0, grazie al gol di Raheem ...