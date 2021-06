Cyberpunk 2077 torna su PS Store e le copie fisiche vendute in UK aumentano del 374%

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo sei mesi Sony ha deciso di riportareall'interno del suo PlayStationè stato rimosso dal negozio online nel dicembre dello scorso anno, poco dopo essere stato lanciato. Il team di sviluppo polacco aveva affermato che per poter rire su PlayStation, il gioco avrebbe dovuto raggiungere determinati obiettivi. Nonostante li abbia raggiunti, sia CD Projekt RED che PlayStation hanno consigliato che per una maggior esperienza fluida il gioco doveva essere giocato o su PS4 Pro o su PS5, lasciando intendere che la versione PS4 ...

La complessità della piattaforma era emersa anche dal rapporto con CD Projekt, che ha dovuto rispettare alcuni parametri per riportarvi. Curiosamente, però, una falla teorica nel ...Un curioso dato che arriva dal Regno Unito dimostra comeabbia ricevuto un boost significativo delle vendite fisiche ora che è tornato su PlayStation Store. Lo shooter RPG di CD Projekt ha avuto un'esistenza tribolata ma, a quanto pare, è ...Un curioso dato che arriva dal Regno Unito dimostra come Cyberpunk 2077 abbia ricevuto un boost significativo delle vendite fisiche.