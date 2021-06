Alitalia: soluzione in vista per i biglietti a rischio (Di mercoledì 30 giugno 2021) . Le ultime notizie. Sospiro di sollievo per tutti i viaggiatori che avevano acquistato un biglietto per viaggiare con Alitalia e rischiavano di perderlo senza possibilità di recupero. Il governo punta a creare un fondo protetto per far viaggiare i clienti con altre compagnie aree quando Alitalia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 giugno 2021) . Le ultime notizie. Sospiro di sollievo per tutti i viaggiatori che avevano acquistato un biglietto per viaggiare cone rischiavano di perderlo senza possibilità di recupero. Il governo punta a creare un fondo protetto per far viaggiare i clienti con altre compagnie aree quandoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia soluzione Alitalia, sciolto il nodo biglietti: in arrivo il fondo da 100 milioni Arriva il Fondo salva biglietti . Dopo un mese di trattative con Bruxelles, il governo ha trovato la soluzione che da un lato assicura il decollo di Ita, previsto dopo l'estate, e dall'altro consente a chi ha acquistato i biglietti della vecchia compagnia tricolore di stare tranquillo quando avverrà ...

