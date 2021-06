Stop al cashback dal 30 giugno | Meloni | “Anche Draghi ha capito fosse un’idiozia”

(Di martedì 29 giugno 2021) L’operazionesarà sospesa dal primo luglio con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il ’superpremio’ da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori. Lo ha deciso la Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. Viene quindi cancellata l’operazione prevista per il secondo semestre dell’anno. Inoltre, per tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid 19 ha avutoquest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, il Governo ha adottato un Dpcm che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e ...

... fisco e consumi portando non poche polemiche in seno ai sindacati e ai cittadini delusi dalloimprovviso e non atteso deldi Stato dal 1 luglio. Da quella stessa data il blocco dei ...Ilha ottenuto un certo successo popolare - 9 milioni i partecipanti - ma è una misura piuttosto costosa perch erode 4,7 miliardi di risorse pubbliche . Ecco perch il governo Draghi ha ...Cashback, bufera social contro lo stop: "Ma non era il momento di dare soldi?" Cashback, la cabina di regia ha deciso: dal primo luglio stop alla misura di finanziamento. Ma il web non ci sta e bacche ...L’operazione cashback sarà sospesa dal primo luglio con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il ’superpremio’ da 1.500 euro ai maggiori utilizzator ...