Shawn Mendes confessa la sua più grande paura

Leggi su biccy

(Di martedì 29 giugno 2021)sembra uscito da una pubblicità del Mulino Bianco ed ha confermato la sua genuinità in una chiacchierata fatta durante il podcast Man Enough. Mentre parlava con l’attivista Liz Plank e l’attore Justin Baldoni, il cantante di Treat You Better ha rivelato che la sua piùè quella di essere un ‘cattivo ragazzo’. Per far capire meglio questa sua riflessione,ha fatto un esempio raccontando una recente discussione avuta con Camila Cabello. “Ho alzato la voce con lei e lei mi ha detto, ‘Non mi piace quando alzi la voce. Perché hai alzato la voce?’ E mi sono ...