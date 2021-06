(Di martedì 29 giugno 2021)negli ultimi giorni ha fatto molto chiacchierare per alcune dichiarazioni sul suocon. L’ex tronista aveva infatti parlato di un’amicizia speciale e aveva aggiunto: “Non so rispondere sul futuro del nostro“. In molti avevano intravisto in queste parole la possibilità che tra i due potesse nascere un flirt. Proprio a causa del chiacchiericcio che si è creato attorno alla questione,è poco fa intervenuto con delle Instagram Stories per chiarire le sue parole:uscite delle foto mie con ...

IsaeChia : Mariano Catanzaro sul rapporto con Giovanni Ciacci: “Scrivete stron*ate, sono eterosessuale!” (Video)… - BlogUomini : Mariano Catanzaro e Ciacci si scambiano parole dolci e giocano su un balcone - ilCommentatore7 : Mariano Catanzaro giocando con le persone si farà molto male. Prima ci prova con Tommaso Zorzi ma il castello è cro… - rainingcaffeine : @monamjour ti giuro - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP 6, rumor concorrenti: Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci candidati -

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Catanzaro

Sempre la firma di 'Chi', il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sottolinea che non varcheranno la porta rossa neanchee Paola Caruso . Aleggia invece un certo mistero sui ...A quanto pare, salvo clamorosi colpi di scena, al 'Grande Fratello Vip' non dovrebbero far parte, Paola Caruso, Alex Di Giorgio, Jeda e Arianna Cirrincione. Sarebbero invece in ...Mariano Catanzaro negli ultimi giorni ha fatto molto chiacchierare per alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Giovanni Ciacci. L'ex troni ...Mariano Catanzaro, volto di Uomini e Donne e de La Pupa e il Secchione, non sarebbe tra i candidati al ruolo di "vippone". Manca ancora un po' al ritorno in televisione del Grande Fratello Vip.