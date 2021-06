Gangs of London: al via le riprese della seconda stagione (Di martedì 29 giugno 2021) Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Gangs of London, serie Sky Original che ha attirato l'attenzione del grande pubblico. Sky annuncia l'inizio delle riprese dei nuovi episodi della serie Sky Original Gangs of London, con nuovi ingressi nel talentuoso cast della prima stagione. Il primo ciak dei nuovi episodi, ancora prodotti da Pulse Films in associazione con SISTER per Sky Studios e AMC, è stato battuto due settimane fa. Diversi i nuovi ingressi nel cast che andranno ad ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) Sono iniziate lediof, serie Sky Original che ha attirato l'attenzione del grande pubblico. Sky annuncia l'inizio delledei nuovi episodiserie Sky Originalof, con nuovi ingressi nel talentuoso castprima. Il primo ciak dei nuovi episodi, ancora prodotti da Pulse Films in associazione con SISTER per Sky Studios e AMC, è stato battuto due settimane fa. Diversi i nuovi ingressi nel cast che andranno ad ...

