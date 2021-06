Ennio Morricone, in edicola dal 2 luglio la Complete Compilation (Di martedì 29 giugno 2021) In arrivo la Complete Collection dei brani più famosi del maestro Ennio Morricone. In edicola dal 2 luglio, la raccolta comprende 15 volumi A un anno dalla scomparsa del grande maestro Ennio Morricone, arriva in edicola la Complete Collection – in 15 volumi – che raccoglie il meglio della sua immensa produzione, per riscoprire l’enorme eredità artistica di uno dei più importanti e prolifici compositori della storia. Dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra, fino ai brani originali scritti per ... Leggi su lopinionista (Di martedì 29 giugno 2021) In arrivo laCollection dei brani più famosi del maestro. Indal 2, la raccolta comprende 15 volumi A un anno dalla scomparsa del grande maestro, arriva inlaCollection – in 15 volumi – che raccoglie il meglio della sua immensa produzione, per riscoprire l’enorme eredità artistica di uno dei più importanti e prolifici compositori della storia. Dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra, fino ai brani originali scritti per ...

