E’ stata uccisa Chiara Gualzetti: fermato un amico (Di martedì 29 giugno 2021) Hanno sperato tutti fino all’ultimo momento di poter ritrovare Chiara, magari stanca e disidratata per il caldo. Purtroppo però le ricerche di Chiara Gualzetti hanno avuto un esito diverso: la ragazza è stata trovata morta in cima a un’altura nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, sui colli Bolognesi. Non era molto lontano da casa Chiara, era lì dove a qualche centinaio di metri dal posto in cui i suoi genitori la stavano aspettando, sperando di poterla riabbracciare. L’epilogo di questa storia invece è tutt’altro, è una vicenda drammatica che ci racconta di un omicidio. Chiara è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 giugno 2021) Hanno sperato tutti fino all’ultimo momento di poter ritrovare, magari stanca e disidratata per il caldo. Purtroppo però le ricerche dihanno avuto un esito diverso: la ragazza ètrovata morta in cima a un’altura nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, sui colli Bolognesi. Non era molto lontano da casa, era lì dove a qualche centinaio di metri dal posto in cui i suoi genitori la stavano aspettando, sperando di poterla riabbracciare. L’epilogo di questa storia invece è tutt’altro, è una vicenda drammatica che ci racconta di un omicidio.è ...

Nonnepossopi1 : RT @red_mask9: Questa giovanissima, e innocente, creatura è stata uccisa da una cultura in cui le Donne vengono assassinate dai propri geni… - bianchiangelica : RT @PetLevrieri: Paura per i cuccioli dopo che la madre è stata uccisa e scaricata in un fosso ???? . Chiunque abbia informazioni dovrebbe co… - CiaoKarol : Trovato senza vita il corpo di Chiara Gualzetti, aveva solo 16 anni: uccisa da un coetaneo: Addio a Chiara Gualzett… - investigator113 : @ilgiornale il cadavere non si trova a quasi 60giorni, Sicuro che Saman è stata uccisa invece portata via con la fo… - _GiuliaJules : @TandiRi Nuooooooo! Temo di aver finito le idee utili ?? io sono finita in un buco nero di burocrazia per la patente… -