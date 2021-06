Variante Delta, Bassetti: in Inghilterra non c’è emergenza in corso. I decessi sono come prima (Di lunedì 28 giugno 2021) Basta terrorismo e, soprattutto, parlare di lockdown e zone rosse: «I vaccini funzionano eccome contro la Variante Delta. Bisogna dirlo e ripeterlo. Gli studi parlano chiaro». Lo dice forte e chiaro Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova, che parlando con Libero della situazione Covid e della Variante Delta in Gran Bretagna, aggiunge anche: «È vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima: bassissimi. E questo perché i vaccini funzionano ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Basta terrorismo e, soprattutto, parlare di lockdown e zone rosse: «I vaccini funzionano eccontro la. Bisogna dirlo e ripeterlo. Gli studi parlano chiaro». Lo dice forte e chiaro Matteo, direttore della Clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova, che parlando con Libero della situazione Covid e dellain Gran Bretagna, aggiunge anche: «È vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i: bassissimi. E questo perché i vaccini funzionano ...

