Una rara versione di Minecraft è stata scoperta dopo 10 anni (Di lunedì 28 giugno 2021) Una rarissima versione di Minecraft, a lungo ritenuta perduta, è emersa oltre dieci anni dopo il suo rilascio. Minecraft alpha 1.1.1 uscì per l’originale Java Edition nel settembre 2010. Ed è stata disponibile solo per circa tre ore, e ora è stato finalmente ritrovata dagli archivisti del gioco. Ci sono state centinaia di versioni di Minecraft nel corso degli anni. E i fan hanno accuratamente raccolto e archiviato la maggior parte di esse per motivi di conservazione. Tuttavia, una versione particolare, Alpha 1.1.1 o Seecret Saturday, ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) Una rarissimadi, a lungo ritenuta perduta, è emersa oltre dieciil suo rilascio.alpha 1.1.1 uscì per l’originale Java Edition nel settembre 2010. Ed èdisponibile solo per circa tre ore, e ora è stato finalmente ritrovata dagli archivisti del gioco. Ci sono state centinaia di versioni dinel corso degli. E i fan hanno accuratamente raccolto e archiviato la maggior parte di esse per motivi di conservazione. Tuttavia, unaparticolare, Alpha 1.1.1 o Seecret Saturday, ...

Advertising

zazoomblog : Una rara versione di Minecraft è stata scoperta dopo 10 anni - #versione #Minecraft #stata #scoperta - faffa42 : @securityaffairs @arturodicorinto @Luke_like @wireditalia una rara immagine di me e @Luke_like quando eravamo picco… - Dario5_3 : RT @InstantGamingIT: Una carta rara di Yu-Gi-Oh! porta all'interruzione dell'asta giudiziaria dopo che le offerte hanno raggiunto i 13,4 mi… - dieusoo : 56 anni per finalmente dare a mia madre l'esenzione con una malattia rara polmonare 56 anni - Antonel99993808 : RT @Framarti37371: Annalisa è di una bravura e precisione rara, anche in live sembra sempre la versione registrata del disco, impeccabile #… -