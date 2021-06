Temptation Island, cambio di Programmazione all’ultimo minuto: ecco quando andrà in onda (Di lunedì 28 giugno 2021) Temptation Island cambia l’orario di Programmazione, prima del debutto della nuova edizione, spostandosi al lunedì in prima serata su Canale5. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 giugno 2021)cambia l’orario di, prima del debutto della nuova edizione, spostandosi al lunedì in prima serata su Canale5.

Advertising

DonnaGlamour : Da Laura Cremaschi a Teresa Langella: le (ex) tentatrici più famose di Temptation Island - FantatrashClub : @ilariadg Hai già fatto la tua squadra di temptation island? #fantatemptation #temptationisland - lauravodair : Ok, ma collaborazione Haikyuu x Temptation Island quando? - breezystattoos : Vivo solo in funzione di Temptation Island - GianniErrera : @InMonsterland I tre che hai citato(Calà, Bonolis, Venier) almeno sono diventati famosi per le loro capacità, anche… -