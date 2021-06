Stabile la Borsa di New York (Di lunedì 28 giugno 2021) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente Stabile e si posiziona su 34.380 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.286 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,81%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,23%). Gli investitori continuano a valutare il piano infrastrutturale del presidente Biden, mentre inizia a preoccupare di più il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Nell’S&P 500, buona la performance del comparto informatica. Nel listino, i settori energia (-1,96%), finanziario (-0,89%) e beni industriali (-0,70%) sono tra i più venduti. Tra le migliori ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmentee si posiziona su 34.380 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.286 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,81%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,23%). Gli investitori continuano a valutare il piano infrastrutturale del presidente Biden, mentre inizia a preoccupare di più il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Nell’S&P 500, buona la performance del comparto informatica. Nel listino, i settori energia (-1,96%), finanziario (-0,89%) e beni industriali (-0,70%) sono tra i più venduti. Tra le migliori ...

Ultime Notizie dalla rete : Stabile Borsa Stabile la Borsa di New York A Wall Street , il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.380 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l' S&P - 500 , che rimane a 4.286 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,81%); come pure, guadagni ...

T - Bond: prezzi in rialzo, ma il rendimento del decennale resta sopra l'1,50% Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile allo 0,053%. Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo allo 0,258%. Titoli a 5 anni, rendimento in ribasso allo 0,...

Azioni Telecom Italia: comprare o vendere in Borsa? Cosa fare in Borsa con le azioni Telecom Italia? Il titolo è da comprare o vendere? Vediamo cosa dice l’analisi tecnica sulla big cap di Piazza Affari e come operare ...

