Salvò un uomo in mare, a Torre del Greco un premio per il bagnino eroe (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale la cerimonia di consegna dell'encomio ad un giovanissimo cittadino di Torre del Greco: Matteo Fildi, protagonista del salvataggio di un natante, lo scorso 19 Giugno. Matteo – studente dell'Istituto Nautico "C. Colombo" di Torre del Greco, in servizio come bagnino presso il Lido "Street 45", notata l'evidente difficoltà di un natante finito in mare in seguito ad avaria della propria imbarcazione incagliatasi sugli scogli di via ...

