“Non voglio aspettare”. Chiara Rabbi e Davide Donadei, 4 mesi dopo UeD è tempo di decisioni importanti (Di lunedì 28 giugno 2021) Sempre insieme, Chiara Rabbi e Davide Donadei, la coppia uscita 4 mesi fa da Uomini e Donne, non hanno perso tempo nel voler condividere insieme sogni e progetti di vita. Per quanto possa sembrare una favola, non mancano però i litigi a riportare i piedi sulla terra: “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato”. Un’esperienza quella nello studio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Sempre insieme,, la coppia uscita 4fa da Uomini e Donne, non hanno personel voler condividere insieme sogni e progetti di vita. Per quanto possa sembrare una favola, non mancano però i litigi a riportare i piedi sulla terra: “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire diè che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato”. Un’esperienza quella nello studio di ...

