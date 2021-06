LIVE Croazia-Spagna 1-0, Europei 2021 in DIRETTA: Unai Simon non controlla il pallone e fa autogol! (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Fallo in attacco, rimessa dal fondo. 31? Caleta-Car chiude col fisico Morata in area di rigore. Angolo Spagna da sinistra. 30? La Spagna cerca di ricostruire qualcosa con il solito possesso palla, dopo aver accusato il colpo dello sfortunato 1-0. 28? Kovacic commette fallo su Koke, l’arbitro grazia il croato. 26? KOVACIC! Calcia dal vertice sinistro dell’area in mezzo a un paio di avversari ma il pallone vola oltre la traversa. 25? Vlasic scatta sulla destra, entra in area, ma davanti al portiere spara sull’esterno della rete. 24? L’errore di ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Fallo in attacco, rimessa dal fondo. 31? Caleta-Car chiude col fisico Morata in area di rigore. Angoloda sinistra. 30? Lacerca di ricostruire qualcosa con il solito possesso palla, dopo aver accusato il colpo dello sfortunato 1-0. 28? Kovacic commette fallo su Koke, l’arbitro grazia il croato. 26? KOVACIC! Calcia dal vertice sinistro dell’area in mezzo a un paio di avversari ma ilvola oltre la traversa. 25? Vlasic scatta sulla destra, entra in area, ma davanti al portiere spara sull’esterno della rete. 24? L’errore di ...

