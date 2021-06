Koulbaly incontro con il Napoli imminente | serve chiarezza

(Di lunedì 28 giugno 2021) Kalidou Koulibaly ed ildevono trovare un accordo. Al momento sembra tutto bloccato anche perché Aurelio De Laurentiis continua a valutare il calciatore 50 milioni di euro, nonostante abbia raggiunto i 30 anni. Secondo Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un, o quantomeno un contatto tra l’agente del giocatore Fali Ramadani ed il club azzurro. In questo momentofare. Perché se arriva una buona proposta ilè anche disposto a vendere ma bisogna raggiungere, o quantomeno sfiorare, i 50 milioni che pretende il club. Va ricordato che la SSCN non più di qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Koulbaly incontro

AreaNapoli.it

Fali Ramadani agente di Koulibaly incontra il Napoli il giocatore vuole restare a vita in azzurro ma ha un ingaggio da 6 milioni di euro.