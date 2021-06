Inter, Bellerin per il dopo Hakimi: si tratta con l'Arsenal (Di lunedì 28 giugno 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 giugno 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - FcInterNewsit : Inter, c'è già il dopo-Hakimi: Bellerin è il preferito, si tratta con l'Arsenal. Le alternative sono made in Italy:… - DiMarzio : Le valutazioni dell'#Inter per il post-Hakimi - TMit_news : Héctor #Bellerín è il nome più gettotato delle ultime ore per raccogliere l'eredità di Hakimi ??, vicinissimo al PSG… - INeroblu : #Bellerin si desse al photoshooting a tempo pieno, almeno non ci cacate il cazzo. #Dumfries neanche lo conoscevate… -