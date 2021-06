Inghilterra-Germania domani in tv | data | orario e streaming ottavi Euro 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 giugno 2021) C’è grande attesa per una sfida che può valere tantissimo.contro, in uno deglidi finale con più significato di, alle 18:00 di, martedì 29 giugno nella cornice di un Wembley Stadium che sarà caldissimo per spingere Foden e compagni. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e Rai 1 oltre che insulla piattaforma Sky Go e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.