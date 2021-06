Francia-Svizzera 7-8 d c r | clamoroso a Bucarest! Bleus eliminati

(Di lunedì 28 giugno 2021) La partita più spettacolare dell’Europeo ha decretato un unico vincitore: ladi Petkovic elimina la favorita alla vittoria finale. Mbappé vera, grande delusione dellaCi sono voluti i calci di rigore per regalare allai quarti di finale di Euro2020: partita eroica da parte della, riuscita nell’impresa di recuperare un doppio svantaggio ai campioni del mondo. Ingabbiati: i favoriti alla vittoria finale vivono un primo tempo a Bucarest di frustrazione e poca incisività. Petkovic prepara un match di intensità e sapienza tattica per impedire ai francesi di sfruttare in campo aperte le ...

SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - repubblica : ?? Europei di calcio, clamorosa eliminazione della Francia: la Svizzera vince ai rigori, fatale l'errore di Mbappe' - Eurosport_IT : ???????? • ELIMINATI I CAMPIONI DEL MONDO ?? Impresa della Svizzera che batte la Francia ai calci di rigore dopo essere… - Ssica__ : RT @qwasisenzatesta: italia e svizzera che battono la francia prima agli eurovision e poi agli europei mamma mia questo 2021 - Angy_05_12 : RT @qwasisenzatesta: italia e svizzera che battono la francia prima agli eurovision e poi agli europei mamma mia questo 2021 -

All'Arena Nazionale di Bucarest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All' 'Arena Nazionale' di Bucharest,si sono affrontate nel match valido per gli ottavi di finale di Euro ...SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all' Arena Naional di Bucarest tra. Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'europeo, quello di Germania e Portogallo, con solo 5 punti e non perdendo mai nei due scontri con le big. Gli elvetici, al ...Match incredibile a Bucarest tra Francia e Svizzera. Un match, valevole per gli ottavi di finale. intriso di emozioni e di continui ribaltamenti di fronte. Alla fine a spuntarla, dopo i 120 ...quella di Petkovic invece ha passato gli ottavi vincendo contro la Francia campione del mondo ai rigori (3-3 al termine dei supplementari). Spagna e Svizzera giocheranno lo stesso giorno degli azzurri ...