Conte manda in tilt Grillo (Di lunedì 28 giugno 2021) “Grillo risponderà a Conte con un video”, è la voce che si sparge poco dopo la fine della conferenza stampa dell’ex premier. Si resta per oltre un’ora con il fiato sospeso a fare refresh su tutti i canali social possibili e immaginabili del Garante. Poi il contrordine. “Grillo, molto arrabbiato, forse ci ha ripensato. Il post era praticamente pronto ma lo ha cancellato”, altra voce che circola tra i mediatori che stanno seguendo la trattativa tra il fondatore M5s e il capo politico in pectore. Capo politico in pectore, va ricordato, designato dallo stesso Grillo, il quale poi ha scoperto che Conte, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) “risponderà acon un video”, è la voce che si sparge poco dopo la fine della conferenza stampa dell’ex premier. Si resta per oltre un’ora con il fiato sospeso a fare refresh su tutti i canali social possibili e immaginabili del Garante. Poi il contrordine. “, molto arrabbiato, forse ci ha ripensato. Il post era praticamente pronto ma lo ha cancellato”, altra voce che circola tra i mediatori che stanno seguendo la trattativa tra il fondatore M5s e il capo politico in pectore. Capo politico in pectore, va ricordato, designato dallo stesso, il quale poi ha scoperto che, ...

peterkama : Conte manda in tilt Grillo Garante furioso. Annunciato un video di risposta che poi non arriva. Atteso per martedì - FrancescoMudu : Quindi @La7tv manda “giornalisti” che fanno domande come iscritti al #M5s. #MaleMalissimo #La7 #Conte - danieledv79 : RT @ardigiorgio: Quindi la7 manda alle conferenze stampa di Conte un giornalista che fa le domande anche da iscritto. - SoloCristy : RT @sebmes: Quindi La7 manda alle conferenze stampa di Conte giornalisti che fanno domande “anche come iscritto al Movimento 5 Stelle”? - carlo_masera : RT @sebmes: Quindi La7 manda alle conferenze stampa di Conte giornalisti che fanno domande “anche come iscritto al Movimento 5 Stelle”? -