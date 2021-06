Conte e il futuro politico del M5s: “Occorre avere il coraggio di cambiare” (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppe Conte pronto per guidare un nuovo Movimento 5 stelle: “Occorre avere sguardo in avanti per cambiare, non siate spettatori” Ritorna sugli schermi a distanza di un anno una nuova conferenza di Giuseppe Conte, in ballo ora c’è il futuro politico del Movimento 5 stelle. La parola chiave che è al centro del programma dell’ex premier è rinnovamento politico, Conte infatti ha sottolineato l’urgente necessità di una linea politica ben definita per il Movimento. La stesura di un programma per definire un nuovo Movimento, più ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppepronto per guidare un nuovo Movimento 5 stelle: “sguardo in avanti per, non siate spettatori” Ritorna sugli schermi a distanza di un anno una nuova conferenza di Giuseppe, in ballo ora c’è ildel Movimento 5 stelle. La parola chiave che è al centro del programma dell’ex premier è rinnovamentoinfatti ha sottolineato l’urgente necessità di una linea politica ben definita per il Movimento. La stesura di un programma per definire un nuovo Movimento, più ...

