Vialli e Mancini | quell’abbraccio che unisce tutta Italia

Advertising

chetempochefa : L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non mol… - federicocasotti : Il calcio, l’amicizia, la vita. #ItaliaAustria #Vialli #Mancini - Toni_Padilla : I gemelli del gol: Vialli e Mancini - moonylvpin_ : RT @lollo_interista: Non riesco a smettere di pensare a Vialli e Mancini che si abbracciano dopo i gol dell'Italia. Che fantastica e straor… - andrea_maccagni : @giangolz Fierissimo di Viali Cremonese Doc, vive con la sua casa a 5 minuti da casa mia. Persona veramente di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Vialli Mancini

Ma orasi sono ripresi qualcosa a Wembley? "No. E' ancora lunga. Ne mancano ancora tre per riprenderla". Ora all'Italia toccherà il Belgio o il Portogallo. "Sono due squadre ......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Europei:, ...La loro gioia è tutta lì. Roberto Mancini e Gianluca Vialli si abbracciano quando Federico Chiesa decide che Italia-Austria deve finire ai supplementari e che gli azzurri si meritano i quarti di final ...Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Per me, per tanti lo sguardo di Gianluca Vialli che urlando cerca il fratello, Roberto Mancini. Per altri lo sguard ...