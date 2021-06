Trials of Mana annunciato per sistemi mobile, con prezzo premium – Notizia – iPhoneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 27 giugno 2021) In occasione del trentennale della serie Mana, Square Enix ha annunciato che Trials of Mana uscirà anche su sistemi mobile, con prezzo premium.. In occasione del trentesimo anniversario della serie Mana, Square Enix ha annunciato l’arrivo su sistemi mobile di Trials of Mana, con prezzo premium. Per ora si conosce solo quello giapponese, che sarà di 2.940 yen (circa 25€), mentre la data d’uscita sarà il 15 luglio 2021. Il ... Leggi su helpmetech (Di domenica 27 giugno 2021) In occasione del trentennale della serie, Square Enix hacheofuscirà anche su, con.. In occasione del trentesimo anniversario della serie, Square Enix hal’arrivo sudiof, con. Per ora si conosce solo quello giapponese, che sarà di 2.940 yen (circa 25€), mentre la data d’uscita sarà il 15 luglio 2021. Il ...

