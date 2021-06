Se vuoi essere felice, smettila di raccontarti queste bugie (Di domenica 27 giugno 2021) La sincerità è alla base di ogni rapporto, di qualunque entità esso sia. Ma siamo sicuri di applicare questo principio anche con la relazione più importante, quella che abbiamo con noi stesse? La risposta è no. Sono tantissime, infatti, le bugie che ci raccontiamo ogni giorno, le stesse che ci impediscono di essere felici. Lo facciamo perché spesso abbiamo poca autostima nei confronti di noi stesse, perché non abbiamo la consapevolezza di quanto valiamo e perché, ancora, abbiamo paura dei cambiamenti. E allora ci raccontiamo delle bugie per restare nella stessa condizione, una comfort zone che ci fa sentire protette, ma che ci impedisce di ... Leggi su dilei (Di domenica 27 giugno 2021) La sincerità è alla base di ogni rapporto, di qualunque entità esso sia. Ma siamo sicuri di applicare questo principio anche con la relazione più importante, quella che abbiamo con noi stesse? La risposta è no. Sono tantissime, infatti, leche ci raccontiamo ogni giorno, le stesse che ci impediscono difelici. Lo facciamo perché spesso abbiamo poca autostima nei confronti di noi stesse, perché non abbiamo la consapevolezza di quanto valiamo e perché, ancora, abbiamo paura dei cambiamenti. E allora ci raccontiamo delleper restare nella stessa condizione, una comfort zone che ci fa sentire protette, ma che ci impedisce di ...

