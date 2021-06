Ormai il giornalista è un mestiere per pochi fortunati: quali proposte per uscire dal pantano? (Di domenica 27 giugno 2021) Ho iniziato a fare questo mestiere a 20 anni, nel giornale della mia provincia. All’epoca studiavo all’università, mi preparavo per diventare maestro di sci ed ero felicissimo di lavorare per un quotidiano che, dove sono cresciuto, era un’istituzione. Ed ero felicissimo di farlo nonostante i 13 euro lordi a cartella (la cartella corrisponde a 30 righe, 1800 battute). A volte mi capitava di dover fare 60 chilometri – il rimborso per la benzina non esisteva – per seguire Consigli comunali di paesi da 300 abitanti. Oppure passare interi pomeriggi al cellulare per intervistare sindaci o chiedere questo o quello ai carabinieri. D’estate mi trasferivo in città e lavoravo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ho iniziato a fare questoa 20 anni, nel giornale della mia provincia. All’epoca studiavo all’università, mi preparavo per diventare maestro di sci ed ero felicissimo di lavorare per un quotidiano che, dove sono cresciuto, era un’istituzione. Ed ero felicissimo di farlo nonostante i 13 euro lordi a cartella (la cartella corrisponde a 30 righe, 1800 battute). A volte mi capitava di dover fare 60 chilometri – il rimborso per la benzina non esisteva – per seguire Consigli comunali di paesi da 300 abitanti. Oppure passare interi pomeriggi al cellulare per intervistare sindaci o chiedere questo o quello ai carabinieri. D’estate mi trasferivo in città e lavoravo in ...

