Moto Gp2 | in Olanda trionfa lo spagnolo Raul Fernandez

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moto Gp2

Gazzetta del Sud

Raul Fernandez trionfa nel GP di Olanda di Moto2. Il giovane pilota spagnolo del team Ajo scappa via in solitaria e rosicchia qualche punto sul leader del Mondiale e compagno di squadra Remy Gardner , ...L'ulteriore vantaggio, non da meno, è l'Ohvale che dà in gestione le, sia le GP - 0 che le ... Meno affollata ma non per questo avara di spettacolo è stata laJR , con soltanto cinque piloti al ...A partire dalle 14 seguite con noi la gara di Assen, che vedrà il pilota Yamaha scattare davanti a tutti sullo schieramente seguito da Fabio Quartararo e il pilota Ducati ...Alle 14 scatta la gara del GP d'olanda MotoGP. Maverick Vinales ha colto una straordinaria Pole Position ed è uno dei favoriti per la vittoria nella gara odierna.