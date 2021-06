Max Biaggi si emoziona ricordando l’ultima sera con Fabrizio Frizzi (Di domenica 27 giugno 2021) Max Biaggi ospite dell’ultima puntata di Domenica In festeggia i 50 anni ma è con Mara Venier negli studi intitolati a Fabrizio Frizzi e non possono non parlare di lui. Ha scelto tre foto del cuore Max Biaggi e la prima è con suo padre. “Avevamo un rapporto particolare, parlavamo di poche cose e avevamo idee diverse ma come chiunque c’era tanto amore e lui è stato il primo a credere in me”. La seconda foto è con i suoi figli, la terza è con Fabrizio Frizzi: “E’ un pezzo di vita sportiva e non… Noi abbiamo avuto e abbiamo ancora un bel rapporto… Ieri alla festa è come se ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 giugno 2021) Maxospite delpuntata di Domenica In festeggia i 50 anni ma è con Mara Venier negli studi intitolati ae non possono non parlare di lui. Ha scelto tre foto del cuore Maxe la prima è con suo padre. “Avevamo un rapporto particolare, parlavamo di poche cose e avevamo idee diverse ma come chiunque c’era tanto amore e lui è stato il primo a credere in me”. La seconda foto è con i suoi figli, la terza è con: “E’ un pezzo di vita sportiva e non… Noi abbiamo avuto e abbiamo ancora un bel rapporto… Ieri alla festa è come se ci ...

Advertising

infoitsport : Max Biaggi, il terribile incidente: “Ho temuto il peggio”, non potrà mai dimenticare - infoitsport : Max Biaggi, perché è finita con Bianca Atzei? Lei ora ha trovato una ‘Iena’ - infoitsport : ELEONORA PEDRON EX E FIGLI MAX BIAGGI/ Lui “Miei bambini mi hanno colorato la vita” - infoitsport : Max Biaggi piange a Domenica In/ “Fabrizio Frizzi? Un vero amico, un’ancora felice” - infoitsport : Max Biaggi, Domenica In: miele per la Pedron ma non per Bianca Atzei -