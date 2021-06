Buon compleanno Sabrina Ferilli | Gabriele Mazzoleni | Jerry Calà…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 giugno 2021) …Mel Brooks, Nora Orlandi, Marco Columbro, Allegra Caracciolo, Giovanni dell’Elce, Andrea Benelli, Giuseppe Lumia, Giovanni La Via, Lorenzo Amoruso, Davide Mandelli, Maurizio Domizzi, Mara Santangelo, Valentina Piroli, Karin Knapp, Aimone Alletti, Daniele Mori, Alessio Cragno… Oggi 28 giugno compiono gli anni:, giornalista; Alessandro Mirandoli, ex schermidore; Carlo Bartoli, architetto, designer; Mel Brooks, regista, sceneggiatore, attore, produttore; Nora Orlandi, cantante, compositrice, pianista; Giuseppe Toma, pittore, scultore; Romano Sgheiz, canottiere; Roberto Poli, dirigente d’azienda; Giorgio Canali, ex calciatore, allenatore; ...