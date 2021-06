Paura sulla A12 Roma Civitavecchia: Tir prende fuoco all’improvviso (Di sabato 26 giugno 2021) Paura questa mattina intorno alle ore 09.15 quando i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati sull’autostrada A12 dove un autoarticolato che trasportava merci deperibili è stato avvolto dalle fiamme. E’ successo precisamente al chilometro 40 direzione Roma. A bruciare parte del motore. Gli operatori hanno domato velocemente le fiamme impedendone la propagazione al resto dell’abitacolo e soprattutto al rimorchio. Sul posto era presente la polizia stradale e il personale Anas che si occupava della viabilità. Nessun ferito registrato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021)questa mattina intorno alle ore 09.15 quando i Vigili deldisi sono recati sull’autostrada A12 dove un autoarticolato che trasportava merci deperibili è stato avvolto dalle fiamme. E’ successo precisamente al chilometro 40 direzione. A bruciare parte del motore. Gli operatori hanno domato velocemente le fiamme impedendone la propagazione al resto dell’abitacolo e soprattutto al rimorchio. Sul posto era presente la polizia stradale e il personale Anas che si occupava della viabilità. Nessun ferito registrato. su Il Corriere della Città.

