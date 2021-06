Olanda Repubblica Ceca | Silhavy | «Oranje tra i più forti | dovremo giocare al 150%»

(Di sabato 26 giugno 2021) Il c.t. dellaha parlato in vista della partita contro l’Jaroslav, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’. «Se vogliamo conquistare il passaggio del turnodare ile replicare alcune prestazioni individuali della partita contro la Scozia quando Vaclik e Schick hanno giocato in maniera brillante. Solo così possiamo avere buone possibilità contro l’. Loro hanno molta ...

Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Olanda e Repubblica Ceca. Calciomercato.it vi offre il match della 'Cruijff Arena' in tempo reale. Probabili formazioni Galles - Danimarca GALLES (4 -...Inizieranno stasera alle ore 18 gli ottavi di finale di Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro tra Galles, seconda classificata del girone A (quello dell'Italia), e ...Davvero incredibile il contrattempo avuto dalla Repubblica Ceca. La nazionale che si stava traferendo a Bucarest per disputare il suo ottavo di finale di Euro 2020, contro l'Olanda, secondo quanto rip ...