MotoGP, Fabio Quartararo: “Contento di essere in prima fila, perché non ho un buon feeling con la soft” (Di sabato 26 giugno 2021) Fabio Quartararo ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2021, valido come nono round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva. Il francese della Yamaha Factory, leader del campionato, ha disputato una buonissima sessione portando a casa una buona prima fila sulla griglia di partenza di domani. “Sono soddisfatto perché per tutto il weekend la soft qui è stato un pneumatico che non mi è piaciuto. Non ho un buon ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2021, valido come nono round stagionale del Mondialee ultimo appuntamentodella lunga pausa estiva. Il francese della Yamaha Factory, leader del campionato, ha disputato unaissima sessione portando a casa unasulla griglia di partenza di domani. “Sono soddisfattoper tutto il weekend laqui è stato un pneumatico che non mi è piaciuto. Non ho un...

731valetotto : RT @automotorinews: ??? #MotoGP, SPAZIALE POLE POSITION PER MAVERICK #VINALES davanti a Fabio #Quartararo e Francesco #Bagnaia ?? Bene #Na… - sportface2016 : #DutchGP Le dichiarazioni di Fabio #Quartararo dopo le qualifiche - artvworld : RT @thebhadder: Che cazzo di giro Fabio ?? #MotoGP #DutchGP - giorgiapizzardi : la gara di domani non credo sarà mai degna di questa Q2, devastante maverick (mi tira il culo che fabio sia dietro) #motogp - STnews365 : GP d'Olanda MotoGP, Vinales in pole Lo spagnolo della Yamaha ufficiale, disastroso in Germania, ha preceduto il fra… -